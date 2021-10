Dramma per Facchinetti: gesto spaventoso di Conor McGregor (VIDEO) (Di domenica 17 ottobre 2021) Confessione scioccante del produttore discografico su Instagram. Francesco Facchinetti ha rivelato di essere stato aggredito da Conor McGregor. Francesco Facchinetti e Conor McGregor (Getty ImagesIn questi giorni, Conor McGregor si è aggirato nelle strade della Capitale italiana circondato da bodyguard. Il lottatore irlandese di MMA, infatti, si trova a Roma. Proprio qui ha incontrato l’allenatore giallorosso Mourinho, alla vigilia del match Roma-Juve in programma questa sera. Se per José l’incontro è stato piacevole e divertente, non può dire lo stesso Francesco Facchinetti. Il produttore discografico, dopo aver passato una “piacevole serata” con il campione del mondo, ha ricevuto un pugno in faccia. Un momento ... Leggi su chenews (Di domenica 17 ottobre 2021) Confessione scioccante del produttore discografico su Instagram. Francescoha rivelato di essere stato aggredito da. Francesco(Getty ImagesIn questi giorni,si è aggirato nelle strade della Capitale italiana circondato da bodyguard. Il lottatore irlandese di MMA, infatti, si trova a Roma. Proprio qui ha incontrato l’allenatore giallorosso Mourinho, alla vigilia del match Roma-Juve in programma questa sera. Se per José l’incontro è stato piacevole e divertente, non può dire lo stesso Francesco. Il produttore discografico, dopo aver passato una “piacevole serata” con il campione del mondo, ha ricevuto un pugno in faccia. Un momento ...

