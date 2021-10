Lecco, massacrata di botte per un rimprovero: denunciati 3 giovani del branco (Di sabato 16 ottobre 2021) Lecco, 16 ottobre 2021 " Sono stati identificati e denunciati i giovani che la sera di mercoledì scorso a Lecco hanno massacrato di botte una 55enne che li ha rimproverati perché facevano troppo ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 16 ottobre 2021), 16 ottobre 2021 " Sono stati identificati eche la sera di mercoledì scorso ahanno massacrato diuna 55enne che li ha rimproverati perché facevano troppo ...

Ultime Notizie dalla rete : Lecco massacrata Lecco, massacrata di botte per un rimprovero: denunciati 3 giovani del branco Lecco, 16 ottobre 2021 " Sono stati identificati e denunciati i giovani che la sera di mercoledì scorso a Lecco hanno massacrato di botte una 55enne che li ha rimproverati perché facevano troppo rumore sotto casa sua e un suo vicino di 40 anni che l'ha difesa. Sono un 19enne, un 22 e un 23 , tutti ...

