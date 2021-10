Trieste, il presidio del porto continua anche di notte. Gli altri sindacati: «Ora basta. Fermatevi» – I video (Di venerdì 15 ottobre 2021) Trieste – «Chi è rimasto venga qui al presidio, dobbiamo organizzarci per i turni notturni. Così possiamo mantenere il presidio fino a domattina». Le parole che segnano la fine della prima giornata di mobilitazione arrivano da un megafono. I portuali del Coordinamento dei lavoratori del porto (Cltp) che hanno avviato il presidio sul Molo 7 del porto di Trieste si preparano per la notte. Con loro sono rimasti un centinaio di attivisti del movimento No Green pass. Molti sono arrivati durante la notte. Nel momento di picco, verso primo pomeriggio, sono arrivati a oltre 6 mila. I portuali invece si sono fermati a un centinaio, meno della metà degli iscritti al Clpt, il sindacato guidato da Stefano Puzzer. Una giornata che ha ridotto le ... Leggi su open.online (Di venerdì 15 ottobre 2021)– «Chi è rimasto venga qui al, dobbiamo organizzarci per i turni notturni. Così possiamo mantenere ilfino a domattina». Le parole che segnano la fine della prima giornata di mobilitazione arrivano da un megafono. I portuali del Coordinamento dei lavoratori del(Cltp) che hanno avviato ilsul Molo 7 deldisi preparano per la. Con loro sono rimasti un centinaio di attivisti del movimento No Green pass. Molti sono arrivati durante la. Nel momento di picco, verso primo pomeriggio, sono arrivati a oltre 6 mila. I portuali invece si sono fermati a un centinaio, meno della metà degli iscritti al Clpt, il sindacato guidato da Stefano Puzzer. Una giornata che ha ridotto le ...

