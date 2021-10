Mottarone: prosegue lavoro vigili fuoco per rimozione cabina (Di giovedì 14 ottobre 2021) E' proseguito anche oggi, sul Mottarone, il lavoro dei vigili del fuoco per la rimozione della cabina precipitata lo scorso 23 maggio causando la morte di quattordici persone. Le squadre hanno ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 14 ottobre 2021) E' proseguito anche oggi, sul, ildeidelper ladellaprecipitata lo scorso 23 maggio causando la morte di quattordici persone. Le squadre hanno ...

FUNIVIA DEL MOTTARONE, PROSEGUE IL LAVORO DEI VIGILI DEL FUOCO PER LA RIMOZIONE DELLA CABINA

