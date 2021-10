Bassetti: “Il Green pass si è trasformato in un papocchio all’italiana. Non ha senso” (video) (Di giovedì 14 ottobre 2021) “E’ un papocchio“. Matteo Bassetti torna a sgolarsi e a dire dice no al Green pass a una manciata di ore dall’obbligo della carta verde sui luoghi di lavoro. Il giorno della verità si avvicina e le parole dell’infettivologo sono ancora più drammatiche. “Questo Green pass non mi piace più. Così come è oggi non ha nessun senso di continuare – ha fatto sapere l’infettivologo del San Martino di Genova in un post su Facebook -. L’abbiamo fatto diventare uno strumento non per stimolare la gente a fare i vaccini, ma per portare la gente a fare i tamponi”. L’esperto, infatti, ha spesso sostenuto che il certificato non andrebbe rilasciato a chi fa il tampone, ma solo a chi è vaccinato o è guarito dal Covid. Green pass, ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 14 ottobre 2021) “E’ un“. Matteotorna a sgolarsi e a dire dice no ala una manciata di ore dall’obbligo della carta verde sui luoghi di lavoro. Il giorno della verità si avvicina e le parole dell’infettivologo sono ancora più drammatiche. “Questonon mi piace più. Così come è oggi non ha nessundi continuare – ha fatto sapere l’infettivologo del San Martino di Genova in un post su Facebook -. L’abbiamo fatto diventare uno strumento non per stimolare la gente a fare i vaccini, ma per portare la gente a fare i tamponi”. L’esperto, infatti, ha spesso sostenuto che il certificato non andrebbe rilasciato a chi fa il tampone, ma solo a chi è vaccinato o è guarito dal Covid., ...

