Siamo stati nella prima selfie room in Italia (e vi raccontiamo come funziona) (Di mercoledì 13 ottobre 2021) selfieroom a Milano (foto: Federica Maccotta)A volte c’è la luce sbagliata, altre qualcuno che passa sullo sfondo, altre ancora il cesto del bucato che finisce accidentalmente nell’inquadratura. Se i vostri tentativi di fare selfie accettabili vanno troppo spesso a vuoto, potete tirare un sospiro di sollievo. A Milano ha aperto la prima selfie room della città. E noi Siamo stati a visitarla. Di che cosa si tratta? Di uno spazio (colorato, divertente, strampalato) in cui sono allestiti una quindicina di set molto instagrammabili perfetti per farsi le foto. Basta pagare (un’ora costa 15 euro) per poter portare a casa uno scatto nella piscina di palline con fenicottero gonfiabile o abbracciati a un orso di peluche gigante che, finalmente, ... Leggi su wired (Di mercoledì 13 ottobre 2021)a Milano (foto: Federica Maccotta)A volte c’è la luce sbagliata, altre qualcuno che passa sullo sfondo, altre ancora il cesto del bucato che finisce accidentalmente nell’inquadratura. Se i vostri tentativi di fareaccettabili vanno troppo spesso a vuoto, potete tirare un sospiro di sollievo. A Milano ha aperto ladella città. E noia visitarla. Di che cosa si tratta? Di uno spazio (colorato, divertente, strampalato) in cui sono allestiti una quindicina di set molto instagrammabili perfetti per farsi le foto. Basta pagare (un’ora costa 15 euro) per poter portare a casa uno scattopiscina di palline con fenicottero gonfiabile o abbracciati a un orso di peluche gigante che, finalmente, ...

