Il portavoce dei portuali di Trieste | ' Oggi l' annuncio del blocco di altri porti italiani'

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Ildeidi, Stefano Puzzer, ha annunciato novità per la giornata di, in vista dell'entrata in vigore dell'obbligo del Green pass per l'accesso al lavoro prevista per ...

Advertising

rekotc : RT @lordfed3: Stefano Puzzer, portavoce dei portuali di Trieste, su Il Piccolo di oggi. - FrancescoZane17 : RT @lordfed3: Stefano Puzzer, portavoce dei portuali di Trieste, su Il Piccolo di oggi. - civisromanusTW : Ricordatevi questo nome: STEFANO PUZZER è il portavoce dei portuali di Trieste. Sta dimostrando di avere coraggi… - darioazzolari : RT @lordfed3: Stefano Puzzer, portavoce dei portuali di Trieste, su Il Piccolo di oggi. - mimmomas79 : quasi tutti i porti si fermeranno. Stasera ne avremo conferma'. Sono le parole del portavoce dei portuali d… -

Ultime Notizie dalla rete : portavoce dei

Il Piccolo

Ilportuali di Trieste, Stefano Puzzer, ha annunciato novità per la giornata di oggi, in vista dell'entrata in vigore dell'obbligo del Green pass per l'accesso al lavoro prevista per ...Green pass, i portuali di Trieste confermano il blocco Ilportuali di Trieste , Stefano Puzzer, ha confermato il blocco del porto venerdì 15 ottobre, data di entrata in vigore dell'...(ANSA) - ROMA, 13 OTT - 'L'unica apertura che possono avere nei nostri confronti è togliere il Green pass. Il blocco di venerdì è confermato, oggi ...Chiede di intercedere con Governo e Parlamento per bloccare gli emendamenti che vogliono alzare i limiti e abolire il piano comunale ...