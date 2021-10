Giorgetti | viaggio di 6 giorni negli Usa | basta trumpismo Il McCain della Lega cerca sponde e una nuova immagine

(Di domenica 10 ottobre 2021)istituzionale di alto livello per Giancarlo. Il numero duecontinua a smentire volontà di scalata alla poltrona di Matteo Salvini, però si muove da leader e prepara undi seiStati Uniti, dove è già stato varie volte in passato. L'obiettivo è "posizionare lasu una strada: lontana dalche l’ha finora contraddistinta. Capace di dialogare anche con laamministrazione democratica di Joe Biden", spiega Repubblica. Segui su affaritaliani.it

ROMA - Unprogettato nei minimi dettagli. Sei giorni negli Stati Uniti in cerca di accreditamento ... Giancarlo" da programma " dovrebbe partire il 18 ottobre, nell'ultimo giorno dei ...... che sin da subito in commissione Attività produttive ha seguito il durodelle discoteche ... Lei ha anche chiesto una chiara posizione da parte del ministroa riguardo, considerando le ...Viaggio istituzionale di alto livello per Giancarlo Giorgetti. Il numero due della Lega continua a smentire volontà di scalata alla poltrona di Matteo Salvini, però si muove da leader e prepara un via ...Dal 18 al 24 ottobre incontrerà il suo omologo e dirigenti di grandi aziende italiane. E a novembre nel Golfo Persico vedrà anche il principe ...