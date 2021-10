Terremoto, scossa fortissima: si contano morti e feriti (Di giovedì 7 ottobre 2021) Un Terremoto di magnitudo 6.0 ha colpito il Pakistan nella notte italiana. Un disastro in piena regola che ha causato morti e feriti. TerremotoIn piena notte si è assisto ad un autentico disastro. La zona colpita è il Pakistan centrale. Un sisma davvero tremendo che ha segnato una potenza di magnitudo 6.0. Non la prima dalla serata ma preceduta e seguita da un’altra scossa. Questa, però. è risultata la più pesante da quanto si apprende dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Mentre in Italia era da poco passata la mezzanotte, in Pakistan era notte inoltrata. Il sisma si è verificato verso le 2:30 di notte nella zona Asia/Kabul. Le coordinate geografiche, latitudine e longitudine, sono le seguenti: 30.143, 68.003 ad una profondità di 1 chilometro. Da quanto segnalato, il ... Leggi su chenews (Di giovedì 7 ottobre 2021) Undi magnitudo 6.0 ha colpito il Pakistan nella notte italiana. Un disastro in piena regola che ha causatoIn piena notte si è assisto ad un autentico disastro. La zona colpita è il Pakistan centrale. Un sisma davvero tremendo che ha segnato una potenza di magnitudo 6.0. Non la prima dalla serata ma preceduta e seguita da un’altra. Questa, però. è risultata la più pesante da quanto si apprende dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Mentre in Italia era da poco passata la mezzanotte, in Pakistan era notte inoltrata. Il sisma si è verificato verso le 2:30 di notte nella zona Asia/Kabul. Le coordinate geografiche, latitudine e longitudine, sono le seguenti: 30.143, 68.003 ad una profondità di 1 chilometro. Da quanto segnalato, il ...

