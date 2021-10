Alitalia, deserta la prima asta per cedere il marchio. La viceministra Castelli: “Ita è una start up con enormi rischi di mercato” (Di martedì 5 ottobre 2021) La prima asta chiusa ieri alle 14 sulla cessione del marchio Alitalia è andata deserta. La base d’asta era fissata a 290 milioni, cifra che il presidente di Ita Alfredo Altavilla aveva giudicato irrealistica in quanto riferita a una “compagnia che in 11 anni ha generato tre miliardi e mezzo di perdite operative”. Intanto la Camera ha approvato la mozione di maggioranza, su cui il governo ha espresso parere favorevole, riguardo alle iniziative per il rilancio di Alitalia, il mantenimento della continuità operativa e degli attuali livelli occupazionali. La mozione, che ha ottenuto 373 voti a favore, 19 contrari e 30 astensioni – mentre quella di FdI è stata respinta dall’aula – chiede tra l’altro al governo di favorire la riapertura della trattativa tra Ita e i sindacati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 ottobre 2021) Lachiusa ieri alle 14 sulla cessione delè andata. La base d’era fissata a 290 milioni, cifra che il presidente di Ita Alfredo Altavilla aveva giudicato irrealistica in quanto riferita a una “compagnia che in 11 anni ha generato tre miliardi e mezzo di perdite operative”. Intanto la Camera ha approvato la mozione di maggioranza, su cui il governo ha espresso parere favorevole, riguardo alle iniziative per il rilancio di, il mantenimento della continuità operativa e degli attuali livelli occupazionali. La mozione, che ha ottenuto 373 voti a favore, 19 contrari e 30 astensioni – mentre quella di FdI è stata respinta dall’aula – chiede tra l’altro al governo di favorire la riapertura della trattativa tra Ita e i sindacati ...

