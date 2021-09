Ue | Breton | ' cavo ricarica universale per smartphone al massimo entro 24 mesi'

(Di domenica 26 settembre 2021) Parigi, 26 set. (Adnkronos) - L'introduzione di undiper tutti i dispositivi elettronici portali, dagliai tablet, "avverrà al24". Ad assicurarlo, ai microfoni della radio francese 'Rtl', è il Commissario Ue al mercato interno Thierry. "Abbiamo dodiciper una trasposizione nei paesi e forse, non abbiamo deciso, lasceremo 10 a 12agli industriali per fare questa transizione e quindi al24ma cercherò di fare prima se gli industriali giocheranno il loro ruolo come Apple", sottolinea

... anche nel secondo caso, l'apparecchio potrà essere venduto con un, la parte del sistema di ... 'Con la nostra proposta - dice il commissario europeo all'Industria Thierry- i consumatori ......un problema per Apple che dovrebbe modificare il suo attuale sistema proprietario diLightning. Il commissario Ue per il Mercato unico, Thierry, ha specificato che non si tratta di un'...Un caricatore universale per tutti gli smartphone, tablet, fotocamere, cuffie, altoparlanti portatili e console portatili per videogiochi con un’unica porta standard UsbC, e stop alla vendita di cavi ...La proposta presentata dalla Commissione europea punta a convergere sulla tipologia di cavo Usb-c per tutti e prevede la separazione della vendita del caricabatterie da quella del dispositivo ...