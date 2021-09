“Quattro squadre sopra la Juve”, la pesante dichiarazione del giornalista (Di domenica 26 settembre 2021) Matteo Marani, giornalista di Sky Sport, ha parlato dell’inizio di campionato della Juventus, alla vigilia della sfida delle 12.30 contro la Sampdoria all’Allianz Stadium. Di seguito le sue parole: “In questo momento, a mio avviso, il Milan, l’Inter, il Napoli e Atlanta sono più forti della Juventus. La squadra di Gasperini ha problemi difensivi ma ha un agonismo che non ha nessun altra. Oltre alla Juve, inserisco Roma e Lazio, ma ci aggiungo anche la Fiorentina. Ad ogni modo, per numeri e prestazioni, il Napoli è sopra tutti. L’unica incognita è la continuità che andrà verificata. Ovvio che l’unica che manca in questa foto di inizio stagione è la Juventus“. Parole, quelle del giornalista, che non faranno di certo piacere ai bianconeri. LEGGI ANCHE: ... Leggi su rompipallone (Di domenica 26 settembre 2021) Matteo Marani,di Sky Sport, ha parlato dell’inizio di campionato dellantus, alla vigilia della sfida delle 12.30 contro la Sampdoria all’Allianz Stadium. Di seguito le sue parole: “In questo momento, a mio avviso, il Milan, l’Inter, il Napoli e Atlanta sono più forti dellantus. La squadra di Gasperini ha problemi difensivi ma ha un agonismo che non ha nessun altra. Oltre alla, inserisco Roma e Lazio, ma ci aggiungo anche la Fiorentina. Ad ogni modo, per numeri e prestazioni, il Napoli ètutti. L’unica incognita è la continuità che andrà verificata. Ovvio che l’unica che manca in questa foto di inizio stagione è lantus“. Parole, quelle del, che non faranno di certo piacere ai bianconeri. LEGGI ANCHE: ...

