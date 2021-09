Monterosi-Palermo 0-1: Brunori rompe il digiuno e firma il gol del vantaggio (Di domenica 26 settembre 2021) Primo tempo intenso ed equilibrato con i padroni di casa che tengono testa alla compagine di Fiilippi: un Palermo ordinato ma non brillante passa grazie a Matteo Brunori che rompe il digiuno personale con un potente e preciso colpo di testa Leggi su mediagol (Di domenica 26 settembre 2021) Primo tempo intenso ed equilibrato con i padroni di casa che tengono testa alla compagine di Fiilippi: unordinato ma non brillante passa grazie a Matteocheilpersonale con un potente e preciso colpo di testa

Advertising

kazukichi11081 : RT @Palermofficial: GOOOOOOOOL!!!!!!!!!!???? ?? HA SEGNATO BRUNORIIIIIIII!!!! MONTEROSI 0 - PALERMO 1 ?? #siamoaquile ?? #MtuPal @LegaPr… - ftg_soccer : GOAL! Antwerp in Belgium Pro League Union Saint-Gilloise 1-1 Antwerp GOAL! Juve Stabia in Italy Serie C: Girone C F… - kristiancenti : Goooooooool Brunori Monterosi 0-1 Palermo daiiiiiiii ?????? - Palermofficial : GOOOOOOOOL!!!!!!!!!!???? ?? HA SEGNATO BRUNORIIIIIIII!!!! MONTEROSI 0 - PALERMO 1 ?? #siamoaquile ?? #MtuPal… - palpitesfutbol : GOOL DO(A) Palermo! Monterosi Tuscia [0] x [1] Palermo Campeonato Italiano 3ª Grupo C - 2021/2022 - 5ª Rodada 22… -