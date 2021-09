Filosofia | a Ischia Amalia Ercoli Finzi | Conquistiamo Marte ma prima salviamo la Terra

Leggi su ildenaro

(Di domenica 26 settembre 2021) Un viaggio per stelle, lune e pianeti, in giro per l’universo, con l’appassionata competenza didonna in Italia a laurearsi in Ingegneria aeronautica, considerata una delle maggiori esperte internazionali nel campo dell’ingegneria aerospaziale, consulente scientifico della NASA, dell’ASI e dell’ESA, tra le responsabili del progetto della sonda spaziale Rosetta. La settima edizione del Festival internazionale didie Napoli ha regalato una giornata di alto profilo scientifico, con una lectio magistralis al Castello aragonese, introdotta da Micol Rispoli, e un applauditissimo incontro con gli studenti delle scuole isolane. “L’arrivo suè un obiettivo concreto per l’umanità: presto ci arriveremo con l’equipaggio, uomini e ...