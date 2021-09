Apple Watch serie 7 ha uno strano segreto appena rivelato: perchè non possiamo usarlo? (Di domenica 26 settembre 2021) Il segreto di Apple Watch? un modulo wireless segreto, che non si può usare. Eco dov’è e a cosa effettivamente serve Apple series 7, l’iWatch con uno scomparto segreto – ComputerMagazine.itApple si sa, non lascia niente al caso. I suoi prodotti, minimal, con al massimo tre bottoni ai lati, non sembrano nascondere niente. Bè, in realtà lo fanno. Tra le novità del nuovo Apple Watch 7 infatti c’è un modulo wireless nascosto e che sarebbe in grado di comunicare con un dock segreto per trasferimento wireless, ovvero dati senza fili, ma l’utente non è in grado di sfruttarlo, anzi non sa nemmeno di averlo: è infatti stato creato per un uso specificatamente interno. La sua esistenza è stata ... Leggi su computermagazine (Di domenica 26 settembre 2021) Ildi? un modulo wireless, che non si può usare. Eco dov’è e a cosa effettivamente serves 7, l’icon uno scomparto– ComputerMagazine.itsi sa, non lascia niente al caso. I suoi prodotti, minimal, con al massimo tre bottoni ai lati, non sembrano nascondere niente. Bè, in realtà lo fanno. Tra le novità del nuovo7 infatti c’è un modulo wireless nascosto e che sarebbe in grado di comunicare con un dockper trasferimento wireless, ovvero dati senza fili, ma l’utente non è in grado di sfruttarlo, anzi non sa nemmeno di averlo: è infatti stato creato per un uso specificatamente interno. La sua esistenza è stata ...

