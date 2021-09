Dennis Fantina a Tale e Quale Show | la frecciatina a Maria De Filippi

(Di sabato 25 settembre 2021)è noto per essere stato il primo vincitore di quando si chiamava 'Saranno famosi' e ha conosciuto vent'anni fa. Il cantante è tornato alla ribalta per la partecipazione a...

è noto per essere stato il primo vincitore di quando si chiamava 'Saranno famosi' e ha conosciuto vent'anni fa. Il cantante è tornato alla ribalta per la partecipazione a Tale e Quale ......67 punti Francesca Alotta e Simone Montedoro ex aequo con 55 punti Deborah Johnson con 54 punti Ciro Priello con 53 punti Pierpaolo Pretelli con 47 punti Stefania Orlando con 44 punti...Dennis Fantina è noto per essere stato il primo vincitore di Amici quando si chiamava "Saranno famosi" e ha conosciuto Maria De Filippi vent'anni fa. Il cantante ...Il settimo posto è stato appannaggio di Dennis Fantina nei panni di Claudio Baglioni con Via; l’ottava di una “terrificante” (parola di Malgioglio) Alba Parietti che ha fatto del suo meglio impersonan ...