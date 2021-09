Arcane: un nuovo trailer della serie animata di League of Legends (Di sabato 25 settembre 2021) Netflix ha condiviso online un nuovo trailer della serie animata Arcane, ideata dai creatori di League of Legends. Arcane è la nuova serie animata creata dagli ideatori di League of Legends e il trailer regala nuove scene dell'atteso progetto. Nel video una delle protagoniste spiega che da piccola, con la sorella, fingeva di lottare contro i mostri, prima che arrivasse un vero mostro, e ora deve ritrovarla. Il filmato regala inoltre spettacolari immagini del mondo creato per la serie che coinvolge nella storia magia, lotta per il potere e legami indissolubili. Arcane, in arrivo il 6 novembre, è ambientata nell'utopica ... Leggi su movieplayer (Di sabato 25 settembre 2021) Netflix ha condiviso online un, ideata dai creatori diofè la nuovacreata dagli ideatori diofe ilregala nuove scene dell'atteso progetto. Nel video una delle protagoniste spiega che da piccola, con la sorella, fingeva di lottare contro i mostri, prima che arrivasse un vero mostro, e ora deve ritrovarla. Il filmato regala inoltre spettacolari immagini del mondo creato per lache coinvolge nella storia magia, lotta per il potere e legami indissolubili., in arrivo il 6 novembre, è ambientata nell'utopica ...

