Silvia e Paola Zani | le figlie di Laura Ziliani arrestate con l’accusa di omicidio

(Di venerdì 24 settembre 2021) Sono state, le dueprima indagate ed ora accusate dell’della madre. Con loro anche il il fidanzato di, Mirto Milani. Le operazioni sono cominciate questa mattina a Brescia e nella provincia di Bergamo, dove i Carabinieri hanno arrestato due delle tredella donna scomparsa da Temù nella mattinata dell’8 maggio 2021. Le indagini, avviate dai militari della Compagnia di Breno parallelamente alle ricerche, hanno evidenziato numerose anomalie nel racconto fornito dai tre arrestati, inducendo i carabinieri e la Procura a ritenere che la versione dell’infortunio o del malore in montagna immaginato dalle ragazze fosse davvero poco credibile. Per queste ...

VittorioCurro : RT @Libero_official: Per la morte dell'ex vigilessa #LauraZiliani sono state arrestate le due figli, Silvia e Paola, e il fidanzato della m… - VoceCamuna : #Ziliani, #arrestate le #figlie Silvia e Paola e il #fidanzato della maggiore - infoitinterno : Laura Ziliani, le figlie Silvia e Paola arrestate con il fidanzato della maggiore: il video - Maryeterngif1 : Arrestate due figlie di Laura Ziliani, l'ex vigilessa trovata morta a Temù Silvia e Paola Zani, - POVERA ITALIA… - Libero_official : Per la morte dell'ex vigilessa #LauraZiliani sono state arrestate le due figli, Silvia e Paola, e il fidanzato dell…

Articolo aggiornato alle 9:59 Le due figlie arrestate Le due figlie arrestate sonoZani, 27 e 19 anni. Il fidanzato invece è Mirto Milani, residente in provincia di Lecco. Tutti e tre ...Zani, 27 e 19 anni, e Mirto Milani, residente quest'ultimo in provincia di Lecco, sono stati raggiunti da ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di ...Stamattina sono state arrestate dai carabinieri di Brescia due delle tre figlie della donna, vedova dal 2012, e il fidanzato della maggiore. Silvia e Paola Zani, 27 e 19 anni, e Mirto Milani, 27enne r ...Stamattina sono state arrestate dai carabinieri di Brescia due delle tre figlie della donna, vedova dal 2012, e il fidanzato della maggiore. Silvia e Paola Zani, 27 e 19 anni, e Mirto Milani, 27enne r ...