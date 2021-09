Alitalia: Meloni, 'scandalosa decisione maggioranza di rinviare voto mozione FdI' (Di venerdì 24 settembre 2021) Roma, 24 set (Adnkronos) - "scandalosa la decisione della maggioranza Draghi di rinviare ancora una volta il voto sulla mozione di Fratelli d'Italia su Alitalia. Il Governo e i partiti che lo sostengono continuano a scappare dalle proprie responsabilità sul futuro della nostra compagnia di bandiera e a giocare sulla pelle di migliaia di lavoratori, lasciati nell'incertezza più assoluta. Un comportamento vergognoso e inaccettabile, che umilia anche il Parlamento e la sua funzione di indirizzo e controllo”. Lo dichiara il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 settembre 2021) Roma, 24 set (Adnkronos) - "ladellaDraghi diancora una volta ilsulladi Fratelli d'Italia su. Il Governo e i partiti che lo sostengono continuano a scappare dalle proprie responsabilità sul futuro della nostra compagnia di bandiera e a giocare sulla pelle di migliaia di lavoratori, lasciati nell'incertezza più assoluta. Un comportamento vergognoso e inaccettabile, che umilia anche il Parlamento e la sua funzione di indirizzo e controllo”. Lo dichiara il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia

