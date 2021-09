Jardin | il signature cocktail dello Strizzi Garden per FCW21

Leggi su cityroma

(Di giovedì 23 settembre 2021) 23 Settembre 2021 By Erica Battellani Leave a Comment Oggi vi presentiamo un altrodella FlorenceWeek 2021, la kermesse fiorentina dedicata all’arte della miscelazione. Il drink è opera di Cecilia Fissi, Edoardo Baldessari, Leonardo Burchi e Biagio Cicalese,(Via Giovan Filippo Mariti 5, Firenze).5 cl Tequila Espolon Anejo 1,5 cl Mezcal Montelobos Espadin 3 cl Succo di Lime 1,5 cl Miele Millefiori 2 Dashes Bitter al Pepe Rosa Homemade Top di Soda al Gelsomino Homemade Tecnica: Shake and Strain Bicchiere: Highball Costo: 8 Euro Abbiamo preso la nostra passione per l’agave e l’abbiamo portata dentro il nostro giardino.è l’incontro perfetto tra il Messico e ...