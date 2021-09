Real e Bayern, top player nel mirino: trattativa concreta (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il contratto che attualmente lega Antonio Rüdiger al Chelsea scadrà a giugno 2022. Il difensore tedesco come riportato da As, è corteggiato da diverse squadre europee, su tutte Real Madrid e Bayern Monaco. Quest’ultima, infatti, secondo Sport1 avrebbe avviato dei colloqui con l’agente del giocatore. L’offerta presentata dal Chelsea, per il rinnovo contrattuale, è di 8,5 milioni di euro a stagione. La squadra bavarese non sembrerebbe intenzionata a sborsare tale cifra. La volontà del club di Londra è quella di trattenere il giocatore. Ora la palla passa a Rüdiger che, in questo preciso istante, ha il coltello dalla parte del manico potendo valutare l’offerta migliore e decidere se accettarla o meno. POTREBBE INTERESSARTI: “È tutta colpa di Dazn”, lo sfogo a sorpresa del politico L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il contratto che attualmente lega Antonio Rüdiger al Chelsea scadrà a giugno 2022. Il difensore tedesco come riportato da As, è corteggiato da diverse squadre europee, su tutteMadrid eMonaco. Quest’ultima, infatti, secondo Sport1 avrebbe avviato dei colloqui con l’agente del giocatore. L’offerta presentata dal Chelsea, per il rinnovo contrattuale, è di 8,5 milioni di euro a stagione. La squadra bavarese non sembrerebbe intenzionata a sborsare tale cifra. La volontà del club di Londra è quella di trattenere il giocatore. Ora la palla passa a Rüdiger che, in questo preciso istante, ha il coltello dalla parte del manico potendo valutare l’offerta migliore e decidere se accettarla o meno. POTREBBE INTERESSARTI: “È tutta colpa di Dazn”, lo sfogo a sorpresa del politico L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio ...

