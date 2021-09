"Cosa ancora non è chiaro". Antonella Viola e la terza dose: vaccini, la grande incognita | Video (Di mercoledì 22 settembre 2021) Sul Coronavirus non si finisce mai di imparare. Dopo seconda dose e Green pass, ora il tema è la terza dose. Secondo Antonella Viola, immunologa e direttrice dell'Istituto di ricerca pediatrica Città della Speranza di Padova, il terzo richiamo "ci darà una protezione maggiore, ma bisogna vedere se stabilizzerà la difese immunitarie e quanto durerà questa protezione". Ospite di Giovanni Floris a DiMartedì su La7, la dottoressa Viola analizza così le notizie arrivate da Israele, secondo cui la terza dose di Pfizer proteggerebbe dalla Variante Delta al 95 per cento. "Anche con la seconda dose avevamo avuto un effetto di questo genere, occorrerà vedere se diminuirà la produzione di anticorpi. Importante però ricordare che si ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 settembre 2021) Sul Coronavirus non si finisce mai di imparare. Dopo secondae Green pass, ora il tema è la. Secondo, immunologa e direttrice dell'Istituto di ricerca pediatrica Città della Speranza di Padova, il terzo richiamo "ci darà una protezione maggiore, ma bisogna vedere se stabilizzerà la difese immunitarie e quanto durerà questa protezione". Ospite di Giovanni Floris a DiMartedì su La7, la dottoressaanalizza così le notizie arrivate da Israele, secondo cui ladi Pfizer proteggerebbe dalla Variante Delta al 95 per cento. "Anche con la secondaavevamo avuto un effetto di questo genere, occorrerà vedere se diminuirà la produzione di anticorpi. Importante però ricordare che si ...

