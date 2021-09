San Matteo | Patrono della Guardia di Finanza

Leggi su udine20

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Il Comando Provinciale di Udine e la Sezione di Udine dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia (A.N.F.I.) hanno celebrato oggi la ricorrenza di , con una Santa Messa presso la chiesa di San Giorgio, in via Grazzano. All’evento hanno preso parte i finanzieri in servizio e in congedo e i rispettivi familiari, con il Comandante Provinciale e il PresidenteSezione A.N.F.I.La Messa è stata preceduta da una breve e significativa cerimonia militare presso il Monumento ai Cadutidipresente nel ParcoRimembranza di Udine, dove è stata deposta una corona in ricordo di tutti i finanzieri vittime del dovere,criminalità, del terrorismo e del servizio, nella ricorrenza“giornatamemoria” che il Corpo ...