Oggi si celebra San Matteo | apostolo ed evangelista

Il 21 settembre è il giorno dedicato a San Matteo, apostolo ed evangelista. San Matteo, che prima si chiamava Levi, è l'autore del primo Vangelo, che scrisse in aramaico, ed è uno dei primi Apostoli che Gesù chiamò alla sua sequela. San Matteo l'apostolo di Cristo Giudeo di nascita, San Matteo era il figlio di Alfeo. Secondo S. Marco egli esercitava il mestiere di gabelliere in Cafarnao. Quando il Maestro Divino gli disse di seguirlo, stava appunto seduto al banco delle gabelle sulle rive del lago. Ecco il tratto evangelico : « E Gesù tornò verso il mare; e tutto il popolo andava a lui e li ammaestrava. E nel passare vide Levi d'Alfeo, seduto al banco della gabella, e gli disse : Seguimi. Ed egli, alzatosi, lo segui ». La mirabile generosità del santo San

