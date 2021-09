Caccia | Tar accoglie ricorso Lac | sospesa in Lombardia fino a 7 ottobre

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 21 settembre 2021) Milano, 21 set. (Adnkronos) - Il Tar della, con decreto cautelare odierno (n.00969/2021), ha sospeso qualsiasi attività venatoriaal 7, con effetto immediato,ndo ildella Lega Abolizione. Lo rende noto la Lac. Oggetto delera il calendario riduttivo venatorio, "pubblicato - spiega la Lega - un giorno prima utile dell'apertura generale della, moltiplicando le specie e ampliando la mobilità delle doppiette con la piena consapevolezza del fatto che i favori illegali saranno impugnati dalle associazioni ambientaliste: lo fa, appunto, per tenersi stretti itori speranzosi". Secondo il Tar, in particolare, "in relazione alla natura delle censure dedotte sul piano ...