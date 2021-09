Amici, parte male l’avventura del figlio d’arte: la Pettinelli ci va giù pesante (Di lunedì 20 settembre 2021) Sta facendo rumore la sonora bocciatura di Luca D’Alessio ad Amici 21. Il figlio di Gigi D’Alessio ha fatto il suo ingresso nella scuola dell’ormai celebre trasmissione condotta da Maria De Filippi, ma il suo esordio ha ricevuto subito una stroncatura piuttosto netta. Anna Pettinelli, coach di canto, non è stata minimamente tenera con Luca D’Alessio, sottolineando come la sua performance da cantante sia stata davvero deludente e che il giovane abbia seriamente bisogno di studiare molto. “Sono delusa – le parole della Pettinelli – Credo che tu sia cresciuto a pane e musica e quindi molto più di tutti gli altri vivendo con un padre cosi importante e creativo potevi dare qualcosa di più. Se tuo padre cantasse oggi canterebbe come te, ma meglio. Lo trovo datato, perdonami”. Rudy Zerbi e il pubblico difendono ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 20 settembre 2021) Sta facendo rumore la sonora bocciatura di Luca D’Alessio ad21. Ildi Gigi D’Alessio ha fatto il suo ingresso nella scuola dell’ormai celebre trasmissione condotta da Maria De Filippi, ma il suo esordio ha ricevuto subito una stroncatura piuttosto netta. Anna, coach di canto, non è stata minimamente tenera con Luca D’Alessio, sottolineando come la sua performance da cantante sia stata davvero deludente e che il giovane abbia seriamente bisogno di studiare molto. “Sono delusa – le parole della– Credo che tu sia cresciuto a pane e musica e quindi molto più di tutti gli altri vivendo con un padre cosi importante e creativo potevi dare qualcosa di più. Se tuo padre cantasse oggi canterebbe come te, ma meglio. Lo trovo datato, perdonami”. Rudy Zerbi e il pubblico difendono ...

