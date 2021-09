Canarie | il vulcano Cumbre Vieja si sveglia dopo 50 anni Voli bloccati su La Palma – Il video

Advertising

Agenzia_Ansa : Alle Canarie erutta il vulcano Cumbre Vieja, sull'isola di La Palma. L'eruzione è stata preceduta da un debole terr… - Corriere : Canarie, eruzione a La Palma: si risveglia il vulcano Cumbre Vieja Piano per salvare mille persone - RaiNews : Il vulcano Cumbre Vieja, sull'isola di La Palma, alle Canarie, ha eruttato provocando un'enorme colonna di fumo - geekeconomist : RT @Agenzia_Ansa: Alle Canarie erutta il vulcano Cumbre Vieja, sull'isola di La Palma. L'eruzione è stata preceduta da un debole terremoto… - FabAlbanese : #Eruzione alle #Canarie, la prima del #vulcano dopo 50 anni. Il premier #Sánchez vola a #LaPalma ?@LaStampa? -



20.36,erutta: tutti al sicuro Evacuazione per mille residenti dell' isola La Palma, nelle, per via dell'eruzione delCumbre Vieja. Un fiume di lava verso il villaggio El Paso:...L'ultimo ruggito del Cumbre Vieja prima di quello in corso avvenne nel 1971: quella fu anche l'ultima eruzione vulcanica sulla terra ferma registrata alle. In quel caso morì una persona per ...Emergenza a La Palma, nelle isola Canarie (Spagna) per l’eruzione del vulcano Cumbre Vieja. Le immagini che provengono dall’isola mostrano un'enorme colonna di fumo e lava che fuoriesce. L’eruzione è ...Una situazione che ha portato le autorità a iniziare evacuazioni dalle zone considerate a rischio: almeno 2.000 tra cui diversi turisti, sono sono già allontanate per precauzione, secondo quanto detto ...