Parma-Lecco - Serie B | probabili formazioni e diretta TV

(Di sabato 27 aprile 2024) Questo pomeriggio alle 14, allo stadio Tardini, ilospita ilnella gara valida per la trentacinquesima giornata del campionato diB. Una sfida di vitale importanza per entrambe leperché potrebbe avvicinare da un lato i crociati alla promozione in A, per la cui certezza bisognerà aspettare almeno il 1 maggio; dall’altro invece potrebbe contribuire a sancire la matematica retrocessione delinC. Andiamo dunque a vedere quali sono le ultime novità e dove seguire inil matchB: le ultime (Crediti foto: Calcio1912 Facebook)Sulla carta il predominio appare scontato, ma nel calcio ...

La Serie B 2023/2024 prosegue la propria marcia affrontando la trentacinquesima giornata di campionato, che si annuncia come sempre piena di equilibrio e decisamente incerta. La sfida nello specifico in programma oggi, sabato 27 aprile con inizio alle ore 16:15, mette di fronte allo stadio ... Continua a leggere>>

Una vittoria fondamentale per la caccia alla salvezza in questa Serie B 2023/24. Questo il massimo obiettivo per entrambe le compagini che si giocheranno molto in questo sabato pomeriggio valevole per la trentacinquesima giornata del torneo cadetto. Quindicesima della graduatoria contro la ... Continua a leggere>>

Allo stadio Via del Mare di Lecce si gioca il match valido per la trentaquattresima giornata di Serie A tra Lecce e Monza. Padroni di casa che vogliono allontanarsi definitivamente dalla zona retrocessione, mentre agli ospiti manca un punto per la matematica. Nella partita di andata, giocata al ... Continua a leggere>>

Juventus-Milan: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni - La Juventus ha staccato il pass per la finale di Coppa Italia dove sfiderà la vincente di Atalanta-Fiorentina. Nonostante la sconfitta per 2-1 contro la Lazio, il risultato ...

Continua a leggere>>

Latina – Taranto: diretta live e risultato in tempo reale - La partita Latina-Taranto di sabato 27 aprile in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la trentottesima e ultima giornata del Girone C di Ser ...

Continua a leggere>>

Juventus Milan, dove vederla in tv e in streaming e quali sono le probabili formazioni - Juventus Milan, ecco dove vedere la sfida dell'Allianz Stadium in tv e in streaming, le probabili formazioni e tutto quello che c'è da sapere sulla gara.

Continua a leggere>>