Crisi scolastica a Guardia - Del Rosso | Sì a rinnovamento amministrativo

Milan o, 12 marzo 2024 – Sono in corso perquisizioni dei militari della Guardia di Finanza a Casa Milan , la palazzina che ospita la sede del club rossonero in via Aldo Rossi. A dare la notizia è l’edizione online del quotidiano La Repubblica. In azione è il personale del nucleo di polizia ... Continua a leggere>>

Pubblicato il 12 Marzo, 2024 Una giornata particolarmente turbolenta per il calcio italiano: dopo l’esonero come tecnico del Lecce e la squalifica di D’Aversa e le dimissioni di Sarri dalla Lazio, arriva un’altra notizia piuttosto clamorosa: gli uomini della Guardia di Finanza stanno effettuando ... Continua a leggere>>

Rischiavano di morire per il freddo due giovani svizzeri, salvati appena in tempo - È stato lanciato in questo modo l’allarme (in codice rosso, quello che presegnala la massima gravità) che ha permesso di salvare la vita a due persone, che sono poi risultate essere un ragazzo e una r ...

Continua a leggere>>

Tragedia nelle acque del Capel rosso: muore a 36 anni durante una battuta di pesca - Era uscito nella tarda mattinata per una battuta di pesca in apnea in solitaria nelle acque del Capel rosso, Raffaele Gulmanelli, istruttore subacqueo di 36 anni originario di Imola e gigliese d'adozi ...

Continua a leggere>>

guardia Costiera, Rixi "incremento organico fino 15mila uomini" - (ANSA) - VENTIMIGLIA, 26 APR - "Insieme al ministro Salvini intendiamo incrementare l'organico della guardia costiera fino a 15mila uomini ...

Continua a leggere>>