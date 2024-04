Creme solari - gel e champagne il loro bottino | presa la banda dei supermercati a Ladispoli

creme solari per il viso: più di 1 su 3 non protegge abbastanza, Vichy e Biotherm tra i peggiori del test - Il nuovo test di Que Choisir sulle creme solari per il viso mostra che alcune marche non offrono la protezione promessa in etichetta ...

Continua a leggere>>

Apri il menu di navigazione - A partire dal 28 aprile 2024, una clinica dermatologica mobile attraverserà l'Italia per offrire visite gratuite della pelle. Un'iniziativa importante per sensibilizzare la popolazione sui rischi di u ...

Continua a leggere>>

Meteo, tornano sole e caldo in Campania nel fine settimana del 27-28 aprile - usare creme solari protettive (almeno +15), applicandole nuovamente ogni due ore oppure dopo aver lavorato, nuotato, oppure fatto attività fisica all’aperto.

Continua a leggere>>