Moto2 | Arbolino secondo nella FP2 di Jerez - Sergio Garcia segna il miglior tempo sul bagnato

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 aprile 2024)li positivi da TonyDe La Frontera, circuito che ospita questo fine settimana il GP della Spagna, quarto appuntamento del Motomondiale 2024 di. Il pilota italiano ha infatti conquistato l’accesso in Q2 raccogliendo un’incoraggiante seconda posizione, destreggiandosi egregiamente nelle condizioni di. Nello specifico il centauro in forza alla Elf Marc VDS ha fermato il crono a 1:54.190, rimediando un gap di +0.139 rispetto a(MT Helmetes – MSI), leader del Mondiale nonché grande specialista del, come testimonia ildi 1:54.051. Ma nell’ultimo giro lo spagnolo si è reso protagonista di una brutta caduta, fortunatamente senza alcuna conseguenza. Terza posizione poi per Jake ...