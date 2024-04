Ho fatto un sogno - testo e significato della canzone di Tanana - Madame e Rose Villain per il ventesimo scudetto dell’Inter

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 aprile 2024) L'attesa è finita. "Houn", lachei ehanno composto in occasione del 20esimovinto dall'Inter, è disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming. Il brano è stato presentato anche sul sito ufficiale dei nerazzurri: "Sono giorni di gioia e di festa infinita per tutti i tifosi dell'Inter che ora potranno sentire e cantare lache celebra la Seconda Stella”. Sul sito laviene presentata come "un brano che enfatizza l'amore viscerale per l'Inter e il senso di appartenenza ai colori nerazzurri, che parla di Milano, e lo fa guardando al futuro, al prossimo traguardo da raggiungere “ma io ne voglio di più…” come cita il ritornello. La ...