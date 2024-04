Lecce-Monza - Serie A | ultim - probabili formazioni e diretta tv

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 27 aprile 2024) Allo stadio Via del Mare disi gioca il match valido per la trentaquattresima giornata diA tra. Padroni di casa che vogliono allontanarsi definitivamente dalla zona retrocessione, mentre agli ospiti manca un punto per la matematica. Nella partita di andata, giocata al Brianteo, è arrivato il pareggio per 1-1.diventa il primo dei match point per entrambe le squadre per cercare di racimolare prima possibile i punti necessari alla salvezza, con la Salernitana che, dopo la sconfitta col Frosinone, ha già occupato uno slot retrocessione. Ecco tutto quello che c’è da sapere su questo match con lee, il pronostico, lee dove sarà visibile in tv la partita. Il momento delle ...