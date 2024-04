Viaggio in Estonia Tallinn e Tartu versione remix

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di sabato 27 aprile 2024) Sembra un paradosso, ma devi sudare per connetterti con la cultura nordica. Un rito purificatorio (piacevole) che passa attraverso le saune. Questa antichissima usanza, Patrimonio culturale immateriale dell’umanità Unesco, è ancora ben presente nella vita di tutti i giorni in, lo stato più settentrionale delle tre Repubbliche Baltiche, confinante con Russia e Lettonia, con il 47 per cento del territorio ricoperto da foreste e con 1.500 isole. Champagne di 170 anni in fondo al Mar Baltico ...