Basket - terremoto a Lissone Coach Fumagalli si dimette Al suo posto torna Mazzali

(Di sabato 27 aprile 2024) L’ultima sconfitta casalinga contro Mazzano non c’entra o, forse, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso visto che al 99% costerà il secondodei play-in alla Galviche, a un turno dai playoff, cambia allenatore. Si è infatti dimesso Sebastiano(foto) che dopo quasi sei stagioni aha rimesso il suo mandato. Lo sostituirà Maxche proprio ieri sera ha diretto il suo primo allenamento e oggi alle 18 sarà in panchina a guidare la squadra nell’amichevole casalinga contro Social Osa (l’inspiegabile calendario della fascia Gold osserva un altro weekend di pausa per uniformarsi al Silver). Il debutto ufficiale domenica prossima nella “mission impossible“ a Curtatone. "La mia decisione nulla ha a che fare con questioni tecniche" precisa Sebastiano ...