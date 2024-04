Chi è Oriana Sabatini? La futura moglie di Paulo Dybala - matrimonio e curiosità

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di sabato 27 aprile 2024), la talentuosa cantante e attrice argentina, sta facendo il suo ingresso nel mondo televisivo italiano. La 28enne, nota principalmente per la sua relazione con il calciatore, sarà ospite nel programma Verissimo, condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. L’appuntamento è fissato per sabato 27 aprile alle 16:30. Durante l’intervista,parlerà della sua storia d’amore con, che dura ormai da sei anni, e delle nozze imminenti. La coppia si prepara a convolare a nozze il prossimo 20 luglio 2024 in Sudamerica, e l’evento promette di essere un momento speciale con circa 300 invitati.è una figura conosciuta sia in Italia che in Argentina. Ha seguito il suo cuore trasferendosi prima a Torino e poi a Roma ...