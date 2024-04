Superbonus - Cottarelli si schiera dalla parte di Giorgetti Detrazione estesa a 10 anni? Ottima ide - ecco perché

(Di sabato 27 aprile 2024), che fare? Con una serie di emendamenti bipartisan presentati alla commissione Finanze del Senato, spicca l'idea di estendere da 4 a 10, e in alcuni casi fino a 15, la ripartizione delle detrazioni del110%. Un'iniziativa, questa, che sembra trovare consenso trasversale tra i partiti della maggioranza e dell'opposizione, come Fi, Lega, Pd, M5s, Avs e Iv Segui su affaritaliani.it

Presentati in commissione Finanze al Senato diversi emendamenti bipartisan al dl Superbonus . Nel fascicolo figurano diverse proposte, formulate da Fi, Lega, Pd, M5s, Avs e Iv, ma molte... Continua a leggere>>

Emendamenti di maggioranza e opposizione. Atteso il verdetto di Giorgetti. Per i Comuni più poteri di controllo Continua a leggere>>

Spalmare le detrazioni previste con il Superbonus da 4 fino a 10 o, addirittura, 15 anni. Utilizzare il credito accumulato con la detrazione per pagare le tasse. Maggiori poteri ai Comuni per vigilare contro le frodi nei cantieri con un premio del 50% sugli incassi. Infine, estensione delle ... Continua a leggere>>

Baby Gang, il nuovo album dai domiciliari - Esce oggi L'Angelo del Male, il nuovo album di Baby Gang, il trapper con oltre due milioni di follower. (ANSA) ...

Continua a leggere>>

superbonus, cambiamenti in vista su detrazioni e controlli - Sono alcuni degli emendamenti bipartisan presentati in commissione al Senato al decreto superbonus. Proposte di Fi, Pd, Lega, M5s, Avs e Iv prevedono, per le spese sostenute nel 2023, la possibilità ...

Continua a leggere>>

Kiev, raid russi danneggiano gravemente centrali elettriche - Durante la notte, le forze russe hanno lanciato un "massiccio attacco" con missili da crociera contro le infrastrutture energetiche in Ucraina. 'Missile russo colpisce ospedale psichiatrico a Kharkiv' ...

Continua a leggere>>