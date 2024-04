La squadra di Nesta in trasferta gioca bene

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 27 aprile 2024) "La Reggiana? Unache ha fattoine che a tratti esprime un buon calcio". Descrive così i granata il tecnico del Palermo Michele Mignani, che prosegue. "Ha vinto a Venezia, dovremo essere bravi in entrambe le fasi. Lorono con un 3-4-2-1, con una punta, due trequartisti e due esterni cheno molto larghi. Per questo ti costringono ad allargare le maglie e dovremo essere bravi a interpretare la partita". Mignani parla poi dei suoi, a partire dal centrocampista goleador Ranocchia, recuperato dopo un infortunio. "Sta, ma era fermo da tanto e per essere al 100% ha bisogno di altri allenamenti. Filippo è disponibile e vedremo come impiegarlo al meglio, in futuro ci darà diverse soluzioni". Il Palermo viene da tre pari di fila con Mignani in panchina: ...