Se l’Agenzia per l’Italia Digitale dimentica di rinnovare il certificato del suo sito

(Di sabato 27 aprile 2024) Cosa succede a un portale governativo se ilscade durante il fine settimana? La storia deldi Agid (Agenzia per) è l’emblema di ciò che può accadere: ilcontinua a essere online, ma gli utenti si trovano davanti a una scelta: tornare indietro e non navigare lì sopra, oppure assumersi tutti i rischi del caso e proseguire. Al netto della correzione e del ripristino del protocollo SSL/TLS avvenuta 24 ore dopo la scadenza, nella mattinata di lunedì 22 aprile, questa vicenda apre diversi spazi di riflessione. Partendo da uno di livello reputazionale: se neanchegovernativa che si occupa di tutti gli aspetti digitali del Paese (compresa la digitalizzazione della PA) è attenta a questi dettagli, come possono i cittadini/utenti avere fiducia? ...