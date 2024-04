Addio alle raccolte fondi attraverso Facebook

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di sabato 27 aprile 2024) Ne abbiamo viste di tutti i tipi. Basti pensare che nel 2019, a quattro anni dal loro lancio, erano stati raccolti oltre due miliardi di dollari. Dal prossimo 1° luglio, però, non si potranno più effettuare. E lo stesso discorso vale anche per Instagram. La decisione è stata annunciata da Meta con una mail inviata a tutti coloro i quali, nel corso degli anni, avevano utilizzato questo strumento. Dunque, è arrivata la fine della beneficenza diretta utilizzando i social network. Almeno per quel che riguarda i cittadini dell’UE. La comunicazione, infatti, sottolinea come questo passo indietro coinvolga esclusivamente i Paesi dello Spazio Economico Europeo. Beneficenza su, lo stopLe ...