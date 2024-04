Libera deposita fiori in ricordo di Raffaele Delcogliano Aldo Iermano e di Tiziano Della Ratta

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 27 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiOmaggio questa mattina nel quarantaduesimo anniversario ai due cittadini di Beneventoeduccisi a Napoli dalle Brigate Rosse. L’Associazionedalle mafie ha voluto ricordare l’assessore regionaleDc ed il suo autista massacrato in via Marina nel capoluogo partenopeo circa un’ora dopo aver lasciato la casa di via Perinetto dell’esponente politico che era diretto nella sedeGiunta regionale a via Santa Lucia. Traditi da una telefonata partita da una cabina pubblica che si trovava sul viale degli Atlantici, l’assessore e l’autista furono falciati da un commando brigatista che era appostato proprio sotto la sede del quotidiano Roma.fu ucciso perché voleva portare ...