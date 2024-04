Ospiti Verissimo - puntata sabato 27 aprile | eliminate Serale Amici 23 ed ex naufrago tra i protagonisti

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di sabato 27 aprile 2024) Torna un nuovo fine settimana in compagnia del rotocalco, condotto su Canale 5 da Silvia Toffanin. L’appuntamento è fissato alle ore 16:30, con una carrellata diinteressanti pronti a raccontarsi a partire da oggi,27. Scopriamo subito chi saranno idella nuovaodierna.272024avrà oggi tra gligli attori Francesca Chillemi e Can Yaman, coinvolti nella seconda stagione della serie “Viola come il mare”, già disponibile su Mediaset Infinity e in programmazione su Canale 5 dal 3 maggio. Federico Lauri, noto come Federico Fashion Style, parlerà per la prima volta ...