Juventus | Allegri ha scelto il nuovo tridente titolare

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | La @juventusfc lavora per il centrocampista da regalare ad Allegri: #Locatelli rimane l'obiettivo… - DiMarzio : #Juventus, #Allegri promuove il lavoro di #Ramsey davanti alla difesa: 'Può essere molto bravo' - GoalItalia : Intesa totale tra Kaio Jorge e la Juventus: si tenta di regalarlo subito ad Allegri, ma dipenderà dal Santos ????????… - JManiaSite : Dopo la prima parte di preparazione e due amichevoli, mister #Allegri ha deciso il destino dei talenti aggregati fi… - Fantacalciok : Juventus, Pjanic ad un passo: Allegri vuole anche Locatelli -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Allegri

Tuttosport

... il veterano Alvaro Morata, 28 anni, alla vigilia della sua quarta stagione in bianconero, la terza con Massimiliano, e il giovano Kaio Jorge, 19 anni, che ieri ha sostenuto le prime visite ...Laai quarti potrebbe sfidare il Sassuolo, mentre l'altra sfida potrebbe essere Napoli e ... possibile anche l'incrocio tra gli azzurri di Spalletti ed i bianconeri di Massimiliano. ...Comunque andrà si tornerà a parlare, e molto, di Paulo Dybala. E il motivo è duplice: da una parte l'attaccante argentino, con il secondo capitolo di Max Allegri sulla panchina della Juve, punta a ...Per il calciomercato della Juventus si preannunciano novità in vista quando manca sempre meno all'inizio del prossimo campionato di serie A.