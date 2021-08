Inter, ricordi Livaja? Segna un gol senza senso (Di giovedì 5 agosto 2021) Marko Livaja, ex giocatore dell'Inter, si è reso protagonista di un gol spettacolare. L'attaccante in forza all'Hajduk Spalato ha Segnato da fondo campo, con un tiro simile a un cross. L'effetto dato ... Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 5 agosto 2021) Marko, ex giocatore dell', si è reso protagonista di un gol spettacolare. L'attaccante in forza all'Hajduk Spalato hato da fondo campo, con un tiro simile a un cross. L'effetto dato ...

Inter, ricordi Livaja? Segna un gol senza senso

