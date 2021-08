Advertising

Gazzetta_it : Buongiorno con la #primapagina di oggi: Lukaku verso l'addio all'Inter Alle Olimpiadi Italia a gonfie vele Il sogno… - qn_giorno : Il volley azzurro riparte da Mantova dopo la delusione ai Giochi - Gio_Conforto : RT @tackleduro: Troppi selfie nel volley azzurro ?? ? Via @Corriere - tackleduro : Troppi selfie nel volley azzurro ?? ? Via @Corriere - Bordnassela : Nonostante abbia fatto una brutta Olimpiade, Paola Egonu reata una grande stella dello sport azzurro e una vera sup… -

Ultime Notizie dalla rete : volley azzurro

la Repubblica

L'Italvolley deve rinascere dopo la sconfitta ai quarti delle Olimpiadi. E per farlo la nazionale maschile di pallavolo torna dopo 11 anni ad allenarsi a Mantova . Qui ad agosto, al Palasport ...Dal 2014 è preparatore atletico della stella del nuoto, Federica Pellegrini. Ex allievo di ... Quest'ultimo è anche un grande sportivo: pratica sport invernali e beach. E' cugino del ...Tutto pronto, in casa Igor Volley, per il via ufficiale alla nuova stagione. Le azzurre si ritroveranno il 17 agosto per il raduno e l’inizio dell’attività agli ordini del tecnico Stefano Lavarini e d ...Agosto di raduni al Palasport per la nazionale maschile che deve preparare gli Europei: due amichevoli contro il Belgio il 25 e il 26 ...