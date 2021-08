È d'oro la trentesima medaglia azzurra. Impresa dell'Italia del ciclismo su pista (Di mercoledì 4 agosto 2021) AGI - Oro all'Italia nel ciclismo su pista, inseguimento a squadre. Il team azzurro composto da Simone Consonni, Filippo Ganna, Francesco Lamon, Jonatham Milan è partito un po' in affanno ma poi ha chiuso una bellissima gara superando di misure la Danimarca. Per la squadra azzurra è anche record del mondo. La Danimarca è stata battuta con il tempo di 3'42''032. Gli avversari sono stati superati di 166 centesimi. Per l'Italia è la sesta medaglia d'oro conquistata ai giochi olimpici di Tokyo 2020. Delusione per le ragazze del volley: cedono per 3 set a 0 contro la fortissima Serbia nella ... Leggi su agi (Di mercoledì 4 agosto 2021) AGI - Oro all'nelsu, inseguimento a squadre. Il team azzurro composto da Simone Consonni, Filippo Ganna, Francesco Lamon, Jonatham Milan è partito un po' in affanno ma poi ha chiuso una bellissima gara superando di misure la Danimarca. Per la squadraè anche record del mondo. La Danimarca è stata battuta con il tempo di 3'42''032. Gli avversari sono stati superati di 166 centesimi. Per l'è la sestad'oro conquistata ai giochi olimpici di Tokyo 2020. Delusione per le ragazze del volley: cedono per 3 set a 0 contro la fortissima Serbia nella ...

Advertising

GreenMidnight1 : RT @sportface2016: 30! 30! 30! ???? Trentesima medaglia per l’#Italia a #Tokyo2020 Oro per gli azzurri nel #ciclismo su pista maschile (ins… - NEROaMETAno : Italia d'oro nell'inseguimento a squadre maschile - apicella57 : RT @sportface2016: 30! 30! 30! ???? Trentesima medaglia per l’#Italia a #Tokyo2020 Oro per gli azzurri nel #ciclismo su pista maschile (ins… - LiberaMil : Italia d'oro nell'inseguimento a squadre maschile - ArmandoSoave85 : RT @sportface2016: 30! 30! 30! ???? Trentesima medaglia per l’#Italia a #Tokyo2020 Oro per gli azzurri nel #ciclismo su pista maschile (ins… -