Olimpiadi Tokyo | 18 nuovi casi di Covid legati ai Giochi | il totale sfiora i 300

Leggi su oasport

(Di martedì 3 agosto 2021) All’undicesimo giorno di competizioni a2020 arriva un nuovo aggiornamento circa i contagi da-19 all’interno del Villaggio Olimpico. Sono infatti ben 18 ipositivi, per unchei 300 calcolando tutte le personalità legate aia partire dal 1 luglio 2021. Tra questi si conta anche un nuotatore greco, la cui identità non è stata rivelata. Una risalita dunque ormai chiara in tutto il Giappone e in particolare nella Capitale, arrivata alla quinta ondata, dove si registra l’ottavo giorno consecutivo con più di 2000 tamponi risultati positivi, 3.709 nella ...