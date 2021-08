5 flirt estivi delle celebrity che c’eravamo completamente dimenticato

Leggi su vanityfair

(Di martedì 3 agosto 2021) Qualche giorno fa mi sono imbattuta, per caso, nella foto di Zac Efron e Michelle Rodriguez in vacanza insieme in Sardegna nel 2013 circa. La mia reazione è stata qualcosa del tipo: «Ma questa cosa quando è accaduta?». Sono stati insieme quasi due mesi per poi lasciarsi a settembre: un classico esempio di flirt estivo. Anche se sono sparite dai nostri ricordi, ci sono tantissime coppie di celebrity che si sono frequentate d’estate e, con i primi freddi, si sono separate come se nulla fosse mai accaduto. Ecco, quindi, 5 summer romance di cui c’eravamo completamente dimenticati: