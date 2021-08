Andrea Roncato stronca Stefania Orlando: “Ha venduto solo materassi” (Di domenica 1 agosto 2021) Andrea Roncato torna ad attacare Stefania Orlando I fan di Andrea Roncato e Stefania Orlando sanno perfettamente che dopo la fine del loro matrimonio i due nonostante la separazione hanno mantenuto dei rapporti civili e pacifici. Tuttavia, negli ultimi tempi la situazione è cambiata in peggio e dopo l’ingresso della conduttrice nella casa del Grande L’articolo proviene da KontroKultura. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di domenica 1 agosto 2021)torna ad attacareI fan disanno perfettamente che dopo la fine del loro matrimonio i due nonostante la separazione hanno mantenuto dei rapporti civili e pacifici. Tuttavia, negli ultimi tempi la situazione è cambiata in peggio e dopo l’ingresso della conduttrice nella casa del Grande L’articolo proviene da KontroKultura. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

zazoomblog : Andrea Roncato distrugge Stefania Orlando: “Lo ha fatto per 20 anni” - #Andrea #Roncato #distrugge #Stefania - infoitcultura : Andrea Roncato: “Dicono che la mia ex moglie Stefania Orlando abbia un bel curriculum ma ha venduto… - infoitcultura : Stefania Orlando, Andrea Roncato al veleno la umilia: 'In 20 anni ha venduto solo materassi' - infoitcultura : Grande Fratello Vip, le dure parole di Andrea Roncato su Stefania Orlando: 'Ha venduto solo materassi' - BaritaliaNews : Stefania Orlando, Andrea Roncato al veleno la umilia: “In 20 anni ha venduto solo materassi” -