Villa Aldobrandini | il gioiello Cinquecentesco scelto da Kitty Spencer per il suo matrimonio

mimmacaroli : RT @VanityFairIt: #Royalwedding alla Villa Aldobrandini di Frascati, dove la nipote della principessa Diana è convolata a nozze ?? https://… - carlatocchetti : Sbirciando le nozze di Lady Kitty Spencer a Villa Aldobrandini, ecco il fantastico italianissimo menu. - ninotelia1 : Kitty Spencer, il matrimonio da favola della nipote di Lady Diana a Villa Aldobrandini - infoitcultura : Frascati - Matrimonio di Lady Kitty Spencer, Villa Aldobrandini in un tripudio di fuochi d'artificio - ilpensologo : Nella cornice spettacolare di Villa Aldobrandini a Frascati, perla dei Castelli Romani, Kitty Spencer, nipote di La… -

Ultime Notizie dalla rete : Villa Aldobrandini

La cerimonia, sontuosa e top secret, a, a Frascati. Dall'abito agli ospiti (con un'assenza importante). Tutte le curiosità sulle nozze. LEGGI LA STORIA Luigi Berlusconi e Federica ...Se per i festeggiamenti con le sue amiche ha preferito il capoluogo fiorentino, per il matrimonio la nipote di Lady D ha scelto Roma! Kitty si è sposata presso, comune di Frascati,...Kitty Spencer ringrazia i fratelli per averla accompagnata all’altare. Nessuna dichiarazione sull’assenza di suo padre Charles, il fratello di Lady Diana.0. Matrimonio da favola per Kitty Spencer e Micheal Lewis: la nipote della principessa Diana, e il magnate, è stato celebrato in Italia, a Roma, a villa Aldobrandini. Tra il magnate Michel Lewis e Kit ...